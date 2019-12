VAATA VIDEOT: Kassivangla naabrimees räägib suurest šokist

Võõrad kassid ekslesid ja kondasid mööda vaikse ja soliidse eramurajooni tänavaid, kus neid varem ei nähtud. Kui naaber aga seda korralagedust Gaverile - kes on Eesti Kassisõpradekogukond MTÜ juhatuse liige- ette heitis, ähvardas Gaver kuulutada naabri kassid kodutuks ja viia nad varjupaika.

Naabrimehe sõnul on tema kassid nn töökassid, kes on peremehe teenistuses hiirte ja rottide püüdmiseka ning kellel on kõik vajalikud kiibid ja vaktsineerimised tehtud erinevalt Gaveri metsikust kassikarjast.