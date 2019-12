ŠOKEERIV VIDEO: Saue maja keldrist leiti üle 30ne piinatud kassi

MTÜ Loomapäästegrupi juhi Heiki Valneri sõnul laekus neile eile vihje kassikolooniast Tallinna lähedal Sauel majas, kus väidetavalt ei ela keegi. “Püüdsime eile hoovist kinni viis kassi ja kui täna uuesti tulime juba koos maja omanikuga, siis märkasime et keldrisse majja on peidetud palju rohkem kasse,” ütles naaber, kelle sõnul võis majas kokku olla ligi 30 piinatud looma.

Toimetusel õnnestus ühendust saada ka Katrin Gaveriga, kes sõnas, et Sauel asuv maja talle ei kuulu ning tema on seal vaid üürnik. Kasside keldris hoidmist põhjendas naine sellega, et pani nad sinna peitu. Kelle või mille eest, ei soovinud Gaver täpsustada ning lisas, et koostööst ta ei keeldu ning edasistele küsimustele vastab juba tema advokaat.