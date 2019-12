Miks satub Valga vallavanema auto nii tihti avariidesse?

Nagu tänasest saatest selgus muretseti Valga vallavanemale, Margus Lepikule, hiljuti uus luksulik Kia Sorento maastur ja seda peamiselt seetõttu, et kardeti vana Mitsubishi katki minemist näiteks teel Tallinna. Katki võib auto minna muide ka vaatamata sellele, et sõidukil vahetati käigukast ja auto remondiarve oli 2065 eurot.

Tähelepanuväärne on ka see, et autot ei remonditud mitte Eesti remonditöökojas, vaid Läti linnas Cesis, ettevõttes nimega Recro SIA.