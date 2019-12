New York Post kirjutab, et Nicolas Cage’i uhke Malibus asuv häärber on müügis. 30 miljoni dollari eest saab Californias kolme magamistoa, nelja vannitoa ja loomulikult suure välibasseiniga villa. Sellise raha eest pakutakse ka vaadet Vaiksele ookeanile. Hea lugeja, kui rahakott lubab, kas ostaks ära?