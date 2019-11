Asta on tegus 80 aastane usklik naine, kes tõmmati vastu tahtmist suurde skandaali. Nimelt väitis Tartu abilinnapea Monica Rand, et vanaproua olevat teda ja tema last räigelt ähvardanud. Nüüd räägib usklik naine suu puhtaks. Mis kõne ta tegi ja miks näed juba siit.