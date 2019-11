Tartu kullassepp valetab klientidele?

"Kinnituskoht oli katki ja viisin selle kullassepa juurde Tartus Kvartali keskuses," rääkis murelik kodanik, "Ta vaatas peale ja ütles, et keti lukk kinniti vedru on katki. Seda ei saa parandada vaid tuleb teha uus ja uus maksab koos parandusega 100 eurot!" rääkis naine, kes oli sellist hinda kuuldes shokis.

Naine viis keti koju ning lasi tütre palvel keti ka mõnel teisel kullassepal üle vaadata. "Eks me siin arutasime, et sellest ei kaota ju midagi kui mõni teine ka pilgu peale viskab," märkis naine.

"Tema sõnul ei olnud vedru katki ja tema hind oli selline. Kui ma rääkisin talle, mis hinda mulle teise kullassepa juures pakuti, oli ka tema shokis...ma leian, et see lugu on oluline inimeste jaoks. Ärge olge selliste hullumeelsete hindadega nõus ja minge küsige alati ka teiste spetsialistide käest nii hinda kui nõu!" oli naine siiski rõõmus, et pääses sellisest košmaarsest hinnast ja sai tütre keti korda.