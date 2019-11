«Kuuuurija» sai kohtus kiropraktik Allan Oolo üle täieliku võidu

Nimelt kaebas kiropraktik, tuntud sõumees ja laulja Allan Gary Oolo Katrin Lusti kohtusse ja nõudis kõikide saates välja öeldud väidete avalikku ümberlükkamist. Samuti tahtis Oolo saada Lustilt suurt valuraha. Oolo väitis kohtule, et Katrin Lust rikkus tema videosid kasutades autoriõigust ja samuti nõudis ta kohtu kaudu, et Lust kinnitaks seda, et Allan Gary Oolo on siiski doktor.

Nimelt rääkis «Kuuuurija» saade ka sellest, kuidas Oolo ei ole tegelikult arstiks õppinud ning «Dr» tiitlit on ta hakanud kasutama ise ning «Dr Oolo» on ta registreerinud Eestis Patendiametis hoopiski kaubamärgina, mis on Oolo enda arvates igati seaduslik.

Kohus jättis siiski Oolo hagi rahuldamata ja seda kõigis kahekümnekahes punktis.

Katrin Lust tõi 46-lehekülje pikkusest kohtuotsusest välja mõned tähelepanuväärsed lõigud.

«Alustades sellest, kas ja kuidas võib ajakirjanik kasutada teiste isikute loodut, olgu need siis fotod, videod, disainiteosed. Kohus nendib, et selline vaba kasutuse õigus, kus ei ole vajalik autori nõusolek ega temale tasu maksmine, ei ole mitte ainult uudissaate monopoliks, vaid selle õiguse alusel saab kajastada päevakajalist teemat iga ajakirjanik. Tingimuseks on muidugi see, et teiste loodut kasutatakse ulatuses, mis on informeerimiseks vajalik ning see kasutus ei ole domineerivaks muu sisu suhtes,» ütles Lust, kelle sõnul on see punkt oluline just seetõttu, et ajakirjanikud kasutavad lugu tehes tihti kellegi pilti või videot ning kohus on nüüd nentinud, et seda võib avaliku huvi puhul teha.

«Sama oluline on ka kohtu järeldus selle kohta, et kui intervjueeritav kinnitab ajakirjanikule ühte või teist väidet ning ajakirjanikul ei ole põhjust selle tõesuses kahelda, siis võb ajakirjanik avaldada allika ütlused ning esitada väite ka ise, tuginedes enda allika intervjuule.» Lust selgitab, et see tähendab seda, et Oolo nõudis temalt väidete ümberlükkamist, mida saates sellisel kujul ei esitatud nagu Oolo kohtule väidab ja mille ümberlükkamist ta nõuab.

«Samuti oleme mitmes kohtuasjas vaidlemas millegipärast selliste väidete üle, mida mina ajakirjanikuna ei ole oma saates öelnud. Juristid nimetavad seda «kaudseks faktiväiteks» – ehk siis selleks, mis oli saate mõte kontekstis ja tervikuna. Selliselt ka siin – Oolo nõuded seondusid selliste väidetega, mida ma kunagi ei olnud öelnud. Olen veendunud, et ajakirjanikule ei tohiks sõnu suhu panna ei hageja poolt ega kohtute poolt. Minu juristid kinnitavad mulle, et nii on ka õige.

Tänases otsuses nõustub sellega ka kohus leides, et «Kuuuurijas» ei avaldatud faktiväiteid sellises sõnastuses, mis oleks kooskõlas hageja sõnastatud ümberlükkamise nõudes soovitud sõnastusega,» märkis Lust ning lisas, «Viimaks, ajajärgul, kui iga teine nõue, mille meie saade saab, seondub isikuandmete kasutamise keelamisega – olgu nendeks fotod, nimi või hääl, on ouline kohtu järeldus, et kui ikka isik on endast ise avaldanud fotosid, väiteid ja muud infot juba varem, siis selliseid avalikult kättesaadavaid andmeid võib ajakirjanik kasutada.»