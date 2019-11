Erik Orgu sai Narva kohvikus omanimelise kringli

Mees teatas, et soovib Lustile tuua ahjusooja Narva kohviku kringli, mille autoriks on Orgu ise. Nimelt tegi toitumisnõustaja Narva kohvikuga diili ja temanimelist banaani-kohupiima kringlit saab osta terve novembrikuu.

Katrin Lust küsis, kas Orgu kringel on kuidagimoodi ka tervislikum kui tavaline kringel ja kas seda võib ühe tüki asemel süüa kohe mitu. "Ei ole kindlasti tervislikum ja on väga rammus. Küll aga saan öelda, et kõik koostisosa on öko tooted ja kvaliteetsed," märkis ta ja lisas, et tema ise sai esimese partii oma kringlit maitsta juba möödunud neljapäeval. "Ma sõin kohe pool kringlit üksi ära," ütles Orgu ausalt, "Vahel võib!"