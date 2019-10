Elektrikatkestus pani päästetud loomad külmuma

"Loomakesed on külmas ja pimedas, palun aidake neid!" sai "Kuuuurija" meeskond abipalve.

Katrin Lust helistas täna hommikul Valga varjupaika ja sai teada, et varjupaik oli tõesti elektrita, kuid seekord tõttas loomakestele appi Valga vallavalitsus.

"Ma helistasin Elektrilevi hädaabinumbrile ja olin pool tundi ootejärjekorras. Sinna läks viimane piisk mu telefoniakust, aga see hädaabinumber ei ole mõeldud hädalistele. Kolm päeva helistasime sinna ja ainult lubati," rääkis varjupaiga juhataja Jana Juhkam, "Ma ütlesin neile, et väljas on alla viie kraadi. Mul loomad külmetavad, palun tehke midagi...aga nad ainult lubasid...sealt abi või inimlikkust loota oli täiesti mõttetu. Lõpuks helistasime vallavalitsusse, kes reageeris kiiresti ja tõi meile eile õhtul generaatori ja täna hommikul saime lõpuks elektri tagasi ja liin parandati."