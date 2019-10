Tänases saates võtame ette seksikuulutused internetis. Tuleb välja, et inimesed müüvad oma keha, kuid armastavad oma teenust reklaamida varastatud fotoga teisest inimesest. Mida teha, kui Su ukse taha tulevad võõrad mehed seksi lunima või arvavatakse hoopis, et müüd end- enda teadmata- internetis? Kas appi tõttab politsei ja kuidas on end sellises olukorras võimalik kaitsta?