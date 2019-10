«Kuuuurija»: Eesti seksteenuste pakkujate kirev maailm

Näiteks räägib üks neiu saates, kuidas sel suvel tulid tema ukse taha 3 erinevat meest seksi otsima, mis siis et noor naine ei teadnud nendest kuulutustest mitte midagi. Samasugusesse skandaali on kistud veel naisi. Veel enne kui saade on aga eetris, oleme saanud aga vihjeid selliste olukordade kohta veel. Näiteks kirjutas üks naine meile täna sellise kirja.

"Tere! Tänases saade on neile, kelle pildid on avaldatud portaalides, kus ta ise olla ei soovi.. olen ka ise olnud sellega hädas ja suhelnud portaalidega, kust mulle aga ei vastata !! Miks lastakse sellel juhtuda ja inimesi ei kaitsta selliste portaalide eest ja nende kuulutuste juurde lisatakse pilte võõrastest inimestest?

Paljud on süüdistanud mind, et miks ma siis levitan oma pilte aga nende jagajaks võib ju olla hoopiski eks elukaaslane, sõbranna jne., keda oled usaldanud? Ma olen väga suurt häbi tundnud ja ma ei ole üldse kindel, et mu pildid endiselt kuskil üleval ei ole. Kõige hullem kui neid märkab keegi töö juurest ja siis ongi võimalus end säästa häbist - lahkumisavaldusega Elan väikeses linnas ka .."

Just niimoodi kirjutas täna meile üks naisterahvas, kes on samuti hädas sellega, et tema loata on kasutatud tema fotot seksikuulutuse juures ning naine on saatnud enda väitel kirju portaali pidajatele, kust ei tule aga mingit vastust.

Kas tõesti on selline asi lubatud ja politsei ning prokuratuur peab seda kõike normaalsuseks, mida inimesed peavadki tolereerima.