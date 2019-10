Ameeriklased kulutavad Instagrami pildi peale keskmiselt 78 eurot

Ameerika Ühendriikide riiklik jaemüügi föderatsioon teatas, et nende andmetel kulutavad ostjad sel aastal Halloween’i peale keskmiselt 86,27 dollarit, mis on pisut vähem kui eelmise aasta rekordilised 86,79 dollarit. Kogukuludeks teeb see aga 8,8 miljardit dollarit, mis on siiski vähem kui eelmise aasta 9 miljardit dollarit.

“On loomulik, et Halloween on sotsiaalmeedias väga populaarne ja see on kestnud juba aastaid. Üllatus on see, et inimesed ostavad mittevajalikke asju ainult selleks, et sotsiaalmeedias teha üks kõige populaarsem pilt,” lisas Schulz.