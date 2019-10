Lugejakiri: Meid isasid on tuhandeid, kes hoolivad oma lastest

Tere Katrin

Soovin südamest ,et sa jätkaks ühiskonna muutmist just isade kohapealt. Meid on sadu kui mitte isegi rohkem kes hoolivad ja armastavad oma lapsi. Endal läks mul tee lahku laste emaga rohkem kui kaks aastat tagasi ja mina näen lapsi millal ise soovin ja mingeid suuri takistusi pole mulle seotud. Lisan ka et maksan kohe lahku minekust elatisraha. Kahe poole aasta jooksul olen täheldanud et minu makstav elatisraha mis peaks minema laste hüvanguks ei ole see nii. Lastele suuremad ostud teen ise kombed ,jalanõud jne + maksan laste huviringid ja koolid ja lapsed viibivad igas kuus minu juures vähemalt 12-16 päeva.

Pöördusin siis Eestis väga tuntud juristi poole kuna ma ei soovi laste hooldusõigust vaid ma ei ole nõus maksma 15 aastat laste kulusid emale kes seda ei kasuta laste heaoluks. Väga tore jurist vastas et me ju võime proovida et saame elatisraha nulli aga ta ka ise tõdes ,et see on pigem ema poole kaldu? Selline ühiskond pole meil ju normaalne? Eesti isadel kes ise pole valinud seda teed peavad katma kõik kulud mis isegi on tšekkide ja pangaülekandega tõestatud? Meie suur isa selles vallas on Härra U.Reinsalu. Ma mõistan kui ta tahab karistada neid kes valmistavad lapse ja siis kaovad aga mida ta võtab just nende isade eest ette kes võitlevad ja tahavad oma lapsi kasvatada?

Ühiskonnas on olukord selline kui naine poetab pisara või siis nagu saates näha kutsub politsei ja fikseerib mingigi sündmuse siis on ju temal eelis õigus? Kui teil on jaksu siis paluks selliseid olukordi veel palun tuua mis äkki muudab natuke arusaama et Meie isad Armastame ka oma lapsi.