Saates räägivad isad sellest, kuidas nad on lastega seotud vaidlustes ametnike jaoks justkui nähtamatud. Meeste sõnul ei peeta isasid laste elus just kuigi oluliseks ja neid nähakse eelkõige elatisrahade maksjana. Kas tõesti on isade mured ja tunded meie riigis justkui nähtamatud?