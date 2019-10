Katrin Lust vestles soovoliniku nõuniku Toomas Kasemaaga isade teemal. Mehe sõnul juhivad tihti lastega seotud vaidlusi ametnikud ja juristid, mitte vanemad ise. Kasemaa sõnul ei tee meie riigile just au ka asjaolu, et tihti kohtlevad ametnikud isasid teisejärguliste ja mitte nii olulistena kui emasid. Kasemaa toob välja ka selle, et isal tuleb lahku minnes maksta nii elatisrahasid lastele kui otsida endale uus elamispaik ning nende õlgadele langeb lahutusega suurem ja raskem koorem.