Politsei, prokuratuur ja lastekaitsjad lasid pedofiilil takistamatult tegutseda

Artikkel rääkis suuresti minu möödunud esmaspäevasest Kuuuurija saatest, mis käsitles väikese, 10-aastase lapse vägistamist 70-aastase mehel poolt.



Ainult et kui minu saates keeldusid ametnikud (valla juht, abivallavanem, lastekaitsjad, politsei ja prokuratuur) asja üldse kommenteerimast (põhjendus oli see, et lapse huvides ei saa nad neist asjust avalikult rääkida) siis Postimehe ajakirjanikele olid nad nüüd jaganud lahkelt kõikvõimalikke lapsega seotud asjaolusid.

Ennast õigustavad ametnikud Postimehe loos jäid mind siiski aga kummitama. Minu saates püstitatud küsimusele - miks ei võtnud ametnikud ja politsei 70-aastase pedofiili takistamiseks midagi ette- pole nad endiselt vastanud. Mis siis, et ka Postimehe loos kinnitasid politseinikud, et saates kõlanud ema väited (ema tegi kevadel lastekaitsetöötajale pedofiili kohta vihje) vastasid siiski tõele.

Politsei põhjendas Postimehe loos oma tegematust sellega, et nad ei saa arreteerida ja vahi alla võtta vana meest lihtsalt sellepärast, et ta suhtleb alaealistega (loe: väikeste lastega). Politsei sõnul polnud neil piisavalt tõendeid, mis siis et ema ju ütles selgelt, et vana mees käib lastel järel, kutsub neid enda juurde, kingib lilli ja nimetab neid musikesteks.

Oluline on siinkohal mainida ka seda, et mina olen rääkinud tänaseks kümnete otseste naabritega, kes nägid lapse maja lähedal kahtlast valget bussi. Nad nägid ka seda, kuidas väike laps sisenes pedofiili majja jne. Muide neid isikuid (naabreid) ei ole politsei suutnud isegi tänase päevani veel üle kuulata. Vähemalt ei olnud naabritega keegi veel rääkinud reedese seisuga.

Täna aga on tagajärg käes - politsei otsis tõendeid niikaua, kuni pedofiil pani toime räige kuriteo ja vägistas 10-aastase lapse.

Postimehe ajakirjanik Kadri Kuulpak kirjutab, et mitte kuskilt ei tule välja saates kõlanud väide, et lapse vägistamise trauma on täna asendunud lapse perest eraldamise traumaga.

Minu faktid räägivad aga midagi muud. Minu käes on dokumendid (mida me ajakirjanikule ka näitasime) ja kus on selgelt kirjas, et kaks oma ala spetsialisti kinnitavad (kes on lapse ka üle kuulanud) ja ütlevad, et laps vähendab vägistaja tegusid ja seda just seetõttu, et ta tegelikult tahab koju ehk üks trauma on asendunud teisega.

Samuti räägivad ametnikud sellele samale Postimehe ajakirjanikule, kuidas last ei väntsutata ühest kohast teise või et ta ei pea täna turvakodus lugema palveid.

Mingeid tõendeid ametnikud oma jutu tõestuseks ajakirjanikule ei esita. Fakt on aga see et last on tänaseks solgutatud erinevates asutustes ja tänagi ei viibi 10-aastane laps mitte haiglas, nagu loost jäi mulje, vaid ta on justnimelt usklikke peetavas lastekodus. Ja see on veelkord FAKT.