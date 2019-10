Kas Swedbanki rahapesu üle valitseb hauarahu?

Härra Perssoni saabumine Eestisse on aga kaetud justkui saladustelooriga, mis siis et Swedbankiga seoses on eesti ajakirjanikel üleval mitmeid olulisi küsimusi nii rahapesu kui ka näiteks investeerimisfondide kohta.

Kui tavaliselt on teada iga sellise suurkülalise iga samm (kus toimub kohtumine, pressikonverents jne.) siis härra Perssoni visiidi puhul hoitakse tema käikude kohta justkui saladust.

Näiteks sain mina teada, et ta läheb täna hommikul peaminister Ratasega kohtuma eile õhtul ja sedagi läbi allika, kes helistas mulle ja ütles tema visiidi asukoha ja aja. Kui mina sinna kohale jõudsin, oli aga ettenägelik Persson juba uksest sisse lipsanud.

Seejärel helistasin Swedbanki ja küsisin panga kommunikatsioonijuhilt, Kristiina Herodelselt, kas neil on plaanis teha Perssoniga pressikonverents ka ajakirjanikele. Tähelepanuväärne on see, et ma olin pressikonverentsi kohta juba varem küsinud, kas miskit on ajakirjanike jaoks toimumas ja kus ma saan teha temaga intervjuud.

Herodes kuulas mu küsimused ära ja vastas vihaselt, "Pressikonverents toimub, aga sinna registreerimine lõppes juba ajakirjanikele eile õhtul!"

Küsisin vastu, et kuidas ajakirjanike sellest pressikonverentsist teavitati või kutsuti sinna ainult endale sobilikud külalised ja miks minu kirjale ja sooviavaldusele seal osaleda pole keegi vastanud. Kõigepealt loopis Herodes tore ja minu uuele kõnele ja pressikonverentsist osavõtusoovile vasta ta, "Ma pean küsima inimeste käest luba. Ma helistan tagasi."

Huvitav, kelle käest siis Swedbanki kommunikatsioonijuht peab luba küsima selleks, kas Katrin Lust võib tulla sellele kohtumisele või mitte. Teatavasti olen teinud mitmeid kriitilisi lugusid Swedbanki kohta ja täna tundub mulle, et just see ongi mulle saatuslikuks saanud, miks mina ei ole senini veel "kutset" saanud.