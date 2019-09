Tänases saates võtab Katrin Lust luubi alla ühe valla lastekaitsetöötajad. Nimelt väidavad kohalikud, et ema teavitas ametnikke perverdist kohe kui märkas teda oma laste läheduses, kuid kohalikud lastekaitsetöötajad ei võtnud midagi ette, et perverdi jälke kuritegusid takistada ja täna on laps hoopiski ema käest ära võetud.