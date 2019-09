Katrin Lust: Lastekaitsetöötajad on saavutanud tänu laste puutumatusele, ka ise täieliku immuunsuse

Ka laagri juhataja pakkus emale pedofiili tabamiseks abi ja küsis, kas nad pöörduvad äkki ka ise politseisse. Ema ütles laagri juhatajale lastekaitse töötaja nime, kes asjaga tegeleb ja et lastekaitse lubas pedofiili osas hakata ise koostöös politseiga tegutsema.

Ka naabrite sõnul kurtis ema juba pikka aega neile, et mingi pervert ajab tema lastele ligi ja ta ei tea mida temaga peale hakata ning ta loodab, et lastekaitse võtab pedofiiliga midagi ette. Naabrid teadsid, et ema oli perverdiga hädas ning ta oli kohalikku lastekaitsetöötajat temast informeerinud.

Kahjuks lastekaitse aga politseiga ühendust ei võtnud (nii nagu politsei meile kinnitas) ja laps vägistati kaks nädalat peale seda kui ema oli lastekaitsetöötajale saatnud pedofiili numbri, mille ta oma lapse telefonist leidis. Muide see sõnum on emal tänase päevani telefonis ka alles.

Mida teeb aga kohalik vald? Mätsib kinni oma lastekaitsetöötajate tegemata jätmised ning süüdistab kõiges vaest perekoda, kes justkui ise jättis oma lapse hooletusse.

Oluline on siinkohal mainida ka seda, et naabrite ühisavaldust keeldus vald vastu võtmast ka siis kui ma käisin ise seda ühisavaldust neile korduvalt pakkumas.

Kõige rohkem hämmastas mind aga juristist lastekaitsetöötaja naabrite ühisavaldusest keeldumine. Juristina peaks ta teadma, et ta esindab täna lapse eestkostjana (lapse eestkostja on täna vald) just lapse huve ja kui lapse osas on selgunud mingisugused uued asjaolud, siis on just tema kohustus lapse huvides need üle vaadata.

Oli uskumatu koha peal tõdeda ja näha, et naabrite ühiskiri lapse ja ema kaitseks ei huvitanud juristist lastekaitsetöötajat. Ta isegi ei viitsinud ega soovinud seda läbi lugeda.

Kui ma pakkusin lastekaitsetöötajatele välja, et lähme koos naabritega rääkima, siis selgus et nad ei olnud mitte kunagi selle juhtumiga seoses naabreid isegi mitte üle või ära kuulanud ja teiseks ei soovinud nad ka nendega kunagi kohtuda.

Lastekaitsetöötaja ütles, et kogu tema info perekonna kohta pärineb ühelt õpetajalt ja see oli nende jaoks piisav, et last sellest perest ära võtta.

Muide alustati ka kampaaniat, et seda perekonda laimata, ja väideti et laps ei ööbiks jutskui kodus ja et ema oli lapse ja perverdi suhtlusest teadlik.

Nüüd aga tekib lihtne küsimus- kui ema oli teadlik, siis miks ei ole ta viimased kolm kuud saanud lapse kupeldamise osas kriminaalsüüdistust.