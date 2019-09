Loe kuidas 7-aastane tüdruk innustas Katrin Lusti

Vastasin, et "Mina jah!" ja imestasin, kust nii väike tüdruk "Kuuuurija" saadet üldse teab. "See on ju suurtele rohkem. Kas sa vaatad ka?"

See vastus kuidagi väga ehmatas mind ja kui olin end kogunud küsisin, "Kas sa said aru siis millest jutt?"

"No päris kõigest ei saanud kohe, aga mu ema tõlkis mulle terve saate ära. Rääkis kõik lahti. Et võõraste inimestega ei tohi rääkida ja mis kõik juhtuda võib..."

Viimased paar nädalat olen vaielnud ja võidelnud selle nimel, et lähiajal läheks üks võigast pedofiili puudutav saade eetrisse ja kohati tunnen, et olen alla andmas, et teeme siis midagi muud. Peale väikese tüdrukuga kohtumist mõtlen, et ei anna alla! Inimesed peavad teadma ja aru saama ning mõistma kui lähedal oht pedofiilide näol meie lastele igapäevaselt on.