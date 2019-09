Õõvastav avastus taluniku poolt: Saidafarmi vasikas tapeti täiskuuööl keset põldu

Esialgu mõtles Saida farmi omanik, et looma murdsid maha hundid, kuid hilisemal vaatlusel selgus, et ilmselt oli tegu siiski “kahejalgse hundiga” Särgava sõnul.

“Pöörasime looma ühte ja teist pidi ja hunt niimoodi ei murra. Seal oli ikka selgelt noaga lõigutud,” ütles Särgava „Kuuuurijale“ ning lisas et homme läheb ta politseisse antud looma tapmise osas ka avaldust tegema.

“Tegelikult on see tõsine asi. Mõned aastad tagasi avastas karjus sellised inimesed ja ta löödi maha kuna sattus peale. Ka meie juures käidi ilmselt looma otsimas juba teisipäeva öösel vastu kolmapäeva, kuna loomad jooksid hirmunult maja juurde. Ilmselt siis miski takistas neid,” rääkis Juhan Särgava Katrin Lustile.

Särgava ei välistanud ka seda, et täiskuu öösel viis keegi vasikaga läbi rituaali. “Tänapäeval on igasugu inimesi ja ma ei välista seda, aga avalduse teen politseisse kindlasti, sest niimoodi loomaga käituda on väga vale ja väär!”