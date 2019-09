Pärast "Kuuuurija" saadet valitses Narva ja Gustavi kohvikutes kaos

"Jah, meil oli siin eile täielik kaos," vastas Narva kohviku juhataja, "Me ei teadnud, et esmaspäeval see saade tuleb ja hommikul hakkasid inimesed tulema juba varakult ja kringleid ostma. Oleks me teadnud, et saade tuleb me oleks neid teinud rohkem, aga me ei teadnud ja sellepärast saidki kõik juba hommikul otsa," rääkis juhataja, kelle sõnul ei saanud müüjad alguses aru mis toimub. Kui kliendid selgitasid, et kringlit näidati telesaates, said nad aru, et neid tuleb lihtsalt juurde teha, sest rahva nõudlus aina kasvas.