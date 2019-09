Kas teie tahaksite teada, et teie naabrusse kerkib krematoorium?

Täpsemalt on Nõmme elanikud meeltesegaduses lausa tänavale tulnud ja nad protestivad Valdeku teele rajatava krematooriumi vastu.

Iseenesest koht krematooriumile on justkui sobiv - see asub surnuaia vahel ja tee ääres. Lähima elumajani on sellest umbes 200 meetrit.

Kõik ongi pealtnäha justkui korras, kui vaid kohalikud elanikud ei oleks uuest krematooriumist teada saanud alles siis kui maasse löödi kopp ja ehituse kõrvale kerkis vastav silt. Elanikud väidavad justkui ühest suust, et enne ehituse algust ei teadnud nad krematooriumi planeerimisest nende kodu lähedale mitte kui midagi.

Tallinna linn näeb samuti, et kõike on tehtud õigesti. Nad on suurtes ajalehtedes teatanud, et nad soovivad täpsustada Valdeku 113 projeketeerimistingimusi, kuid mis kombel nad seda soovivad teha, pole loomulikult nendesse kuulutustesse kirja pandud. Mitte kuskil pole ka avalikult märgitud, et Valdeku tänavale projekteeritakse justnimelt krematooriumit.

Tundub, et kõik ongi justkui seaduspäraselt tehtud- mis siis et kohalikud elanikud tunnevad, et nende arvamusest on üle sõidetud ja tegelikult on krematooriumi ehitamist nende eest varjatud.