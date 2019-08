Pervert lõigub endiselt Pirita välikäimlaid

Pirita Linnaosa Valitsus reageeris „Kuuuurija“ uudisele juba samal päeval ja paikas piiluaugud kiiremas korras kinni. Täna saatis aga üks kohalik elanik meile uue foto Pirita välikäimlast ja teatab, et käimlasse on tekitatud uus piiluauk. „Kuuuurija“ loodab, et kohalikud elanikud saavad teada, kes on see pervert, kes nende välikäimlatesse neid salapäraseid auke tekitab.