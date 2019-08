Lugejakiri: Miks Maanteeamet sedasi raiskab?

Kirjutan ,kuna minu jaoks on see täielik jama mis siin riigis toimub.

Jõgevale tehakse Alexela tankla juurde ringtee, seda Piibe peamagistraalile. Seda kohta, kus on ideaalne asfalt ja ka kaks aastat tagasi tehtud kividega piiratud ohutussaared. Kas Maanteeametil on nii palju raha ,et sellised lahendusi ringi teha ja raisata raha, muutes inimeste sõitu veelgi raskemaks? teha suur ring kohta kus seda vaja poleks. Põhjus ,et rahustada liiklust, mis on ilmselgelt ülereageeritud. Varem oli asula märk 100 meetrit linnapool, nüüd on see viidud linnast kaugemale. Milleks? Järgmisel aastal plaanis ring teisele poole linna äärde,v äljasõidule Tartu Suunas.

Lisaks on tehtud väga valed otsused ja ehitus viaduktil , mis läheb üle raudtee. Olen talviti olnud mitu korda sunnitud tuldud teed tagasi tulema ringteelt ,mis asetsevad mõlemal poolel raudteeviadukti , kuhu on tehtud uued ühe ringiga ringteed ,mis varem olid kahe ringilised ja suuremad.( kord reka kel pidurid maas ja kord ringile kinni jäänud suurem auto). Kõnealused ringile sissesõidud on tehtud sellise nurga alt, mis raskendavad sõitu ja talviti on need kohad libedad. Ja märk lubab 70?

Samuti tehtud mikro mõõtmetes rist väljasõiduga Põltsamaa suunal. Rekkad sõidavad pidevalt üle äärte.

Maanteeamet võiks teha midagi asjalikku ja teha uue valminud Piibe maantee äärde kergliiklustee( Jõgeva-Kärde ) ,kuna olemasoleval eluohtlik sõita rattaga ,rääkimata lastel minna bussipeatusesse.

Uus tee ca. 1,5 m kitsam vanast. Kui juhtuvad sõitma 2 rekat kõrvuti, ei ole enam teel ruumi jalakäijale ega ratturile.. Õnnetusi on olnud palju teelõigul Jõgeva-Kärde.

Viadukti ringsõidud on palju kütnud kirgi kohalike hulgas ,ka Facebooki grupis "Võimalik vaid Jõgeval" ja nüüd ka selle ringi suhtes.

Maanteeamet võiks kooskõlastada oma tegemised kohalikega, ja mitte teha elanike elu raskemaks ja idiootseid lahendusi.