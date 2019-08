Prokuratuur lõpetas Katrin Lusti osas kriminaalasjad

"Ma tunnen loomulikult suurt kergendust ja ma olen tänulik prokurör Saskia Kasele, et ta tegi tervest mõistusest lähtuva otsuse. Esiteks ebaseaduslikku läbiotsimist saab teostada nähtavasti ainult ametiisik nagu seda on politseinik. Teiseks viibisid Urmas Kausi juures sellel hetkel just viis politseinikku, kes ei takistanud minu tegevust näiteks siis kui ma võtsin riiulilt Kausi CD plaadid ja soovisin neid esitada tõenditena politseile, et nad viiksid need kaasa ja veenduksid, kas nendel on talletatud lapspornot.

Samuti juhin tähelepanu Zuikode juhtumile. Kui prokuratuur käsitles seda juhtumit alguses selle vaatenurga alt, et me sisenesime pettuse teel (kassi ostjana), mis oli automaatselt tahte vastane- siis täna leiab prokurör Saskia Kask, et me eirasime äärmisel juhul Zuiko lahkumiskorraldust ehk me ei lahkunud piisavalt kiiresti.



PRESSITEADE

PÕHJA RINGKONNAPROKURATUUR

27.08.2019

Täna lõpetas Põhja ringkonnaprokuratuur kriminaalmenetluse Katrin Lusti suhtes

Katrin Lusti ning Kuuurija saatemeeskonna suhtes esitati kaks kuriteoteadet seoses Katri Lusti tegevusega oma saate filmimisel. Kuivõrd kannatanute jutust nähtusid kuriteo tunnused alustati asjaolude täiendavaks selgitamiseks kriminaalmenetlust ühel korral võimaliku ebaseadusliku läbiotsimise ning teisel juhul sissetungimise suhtes. Hinnanud kogutud tõendeid leidis prokuratuur, et mõlemas osas kuulub kriminaalmenetlus lõpetamisele.

Prokuratuur leiab, et Katrin Lustile ei ole võimalik ette heita ebaseaduslikku läbiotsimist U.K. kodus, kus Katrin Lust avas kappe ja sahtleid eesmärgiga juures viibinud politseiametnikele leida tõendeid selle kohta, et tema saates portreteeritav mees on pedofiil. Arvestades seda, et K. Lusti tegevust jälgisid pealt kohal viibinud politseiametnikud, kes ei püüdnud teda kuidagi takistada, ei saa Katrin Lustile ette heita kuriteo toimepanemist – olukorras, kus politseiametnikud K. Lusti ei takistanud, ei pidanud K. Lust aru saama, et tema tegevus on keelatud.

Lisaks uuriti, kas on alust Katrin Lustile ja tema võttemeeskonnale ette heita sissetungimist kannatanu O.Z koju. Kuigi korterisse siseneti ilma O.Z selge sellekohase soovita, ei olnud asjaolusid arvestades tegemist siiski korterisse tungimisega. Küll aga leiab prokuratuur, et tegemist võib olla väärteona käsitletava lahkumisnõude täitmata jätmisega, mistõttu edastab prokuratuur selles osas materjalid politseile väärteomenetluse alustamise otsustamiseks.

Põhja ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör Saskia Kask selgitas, et tegemist oli õiguslikult keerukama kriminaalasjaga kui pealtnäha võis paista. „Esmakordselt oli kriminaalasja keskseks küsimuseks sisuliselt see, et kui kaugele võib ajakirjanik oma tööd tehes minna. Antud juhul asus prokuratuur seisukohale, et kuigi ühel juhul võib Kuuuurija meeskond saate filmimise käigus olla toime pannud väärteo, siis kirjeldatud teod on küll väga piiripealsed, kuid kuriteo piiri ületatud ei ole,“ selgitas juhtivprokurör Kask.

Otsus kriminaalmenetlus lõpetada, on kannatanutel võimalik vaidlustada Riigiprokuratuuris.

