Ansambel Shanoni kitarristi kaksikvend tekitab paksu pahandust

Naisterahvas kirjutab avalikus postituses, et märkas surmasõitu teinud meest ning asus teda koos enda mehega jälitama. Kui roolijoodik täis peaga autoroolist tabati ja tähelepanelikud kaaskodanikud rebisid ta käest auto võtmed, tuli kodanik neile väidetavalt kallale ja lõi ka naist, kes kirjutas postituse.

Facebooki postituse lõpus seisab lause: "Pea veidi tuikab, aga loodan südamest, et antud isik ikka pikemaks ajaks tsiviilist eemaldatakse ning et Shanonil tuleb omale uus kidramees otsida!"

Katrin Lust helistas "Shanoni" kitarrimehele Janek Harikule ja küsis, kas tõesti oli autoroolis tema.

"Mina see kindlasti ei olnud, sest olen koos oma perega hetkel ja pean poja sünnipäeva aga ma arvan, et see võis olla minu kaksikvend, kes näeb täpselt samasugune välja nagu mina," ütles Harik Lustile ning palus hetke, et kontrollida järgi, kas ta vend võis saada suurema käkida hakkama.

Harikut aetakse vennaga tihti segamini, kuna nad on kaksikutena välimuselt väga sarnased.

Mõne hetke pärast helistas Harik Lustile tagasi ning ütles, "Jah, see oli tema. Ta naine võttis toru vastu ja ütles, et vend on jamas. Mul on seda väga kahju kuulda...eks ma arvasin, et ta mingi jamaga hakkama saab mingil hetkel, aga ausalt öeldes võtab see kõik praegu sõnatuks ning mul on südamest kahju ja häbi...aga mina see tõesti ei olnud."

Harik lisas, et ta kaksikvend on ka varem jamadesse sattunud ja teda on muusikust vennaga ka varem segamini aetud. "Jah, see ei ole esimene kord kahjuks, kui venna patud minu peal nuheldakse."

