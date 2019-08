"Kuuuurija" saates olnud juuksurisalong on suletud

“Kuuuurija” tegi ilusalongist nimelt loo, kui klient kaebas selle üle, et tema juuksepikendused (mis olid juuksur Jaanika juures paigaldatud) ei kannata mingisugust kriitikat.

“See salong on uksed sulgenud ja kuulsin, et juuksur Jaanika võtab nüüd kliente hoopiski kodus vastu,” kirjutas meie tähelepanelik vaataja.

Katrin Lust asus asja uurima ning saatis juuksur Jaanikale kirja. Kas ta on tõesti oma salongi sulgenud?

“Ma olen olnud nädala puhkusel ja mul on endiselt palju kliente. Puhkan nüüd edasi!” kirjutas ta meile. Kui Lust päris uuesti, kas salong on lõplikult kinni, siis sellele küsimusele me kahjuks vastust enam ei saanud.