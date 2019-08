Katrin Lust: Miks reklaamiandjad ei toeta Venemaa võime kritiseerivat telekanalit - samal ajal käib aga äge tati pritsimine PBK üle?

Läks ainult paar tundi mööda, kui ilmusid juba lood, et Postimehe ajakirjanikud boikoteerivad seda otsust ja Postimees Grupi juht Andres Kull andis avalikke kommentaare selle kohta, et nad loobuvad PBK-le reklaami müümast.

Ma vaatasin neid uudiseid ja mulle tundus, et selles hüsteerias ei suutnud inimesed enam adekvaatselt mõelda ja aru saada, kust see raha näiteks PBK-le ja teistele vene kanalitele (mida Eestis vaadata saab ja kuhu saab reklaami osta) tegelikult tuleb. Võin juba etteruttavalt öelda, et see ei tule kindlasti Postimehe taskust.

Kui te vaatate PBK-d või teisi vene kanaleid, siis te näete, et sealsete saadete vahel jooksevad pea kõikide tuntud eesti ettevõtete reklaamid. Seal reklaamivad oma tooteid eesti ehitusmaterjalide poed, vorstivabrikud, supermarketid ja seal jooksevad isegi Tallinna Kaubamaja reklaamid. Viimane on muide sada protsenti eestlaste ettevõte ja me kõik teame, et iga viimane sent nii Kaubamaja kui Selveri puhul on korjatud eesti inimeste käest.

Mina saan aru, et Postimees Grupp soovis hakata vene kanalitele müüma ja vahendama just nende samade eesti ettevõtete reklaame ja me kõik teame, et just reklaamimüük on iga meediaettevõtte põhitegevus ja leib. Ma tuletan meelde, et sealt tuleb muide ka enamuse- ajakirjanike- palk.

Teine suur - umbes kolm miljonit eurot aastas- liigub vene telekanalitele läbi eesti kaabeltelevisiooni operaatorite nagu Telia, Elisa, STV jne., kes pakuvad Eestis võimalust neid populaarseid vene kanaleid meie inimestele vaadata.

Reitingute ja televaadatavuse uuringute järgi võin kindlalt öelda, et neid vene kanaleid vaadatakse Eestis kümneid kui mitte sadu kordi rohkem kui näiteks vene keelset ETV Plussi või meie kohalikke kanaleid. Põhjus, miks eesti venelased neid kanaleid armastavad, on ilmselt lihtne- nende saated on põnevad ja aktuaalsed ning mis peamine- venelased panevad tohutu raha oma saadete tegemise alla ja nende saadete kvaliteet on väga hea.

Kui me vaatame näiteks seriaale, mida pakub oma vaatjaale vene keelne ETV Pluss, siis tegu on sisuliselt samade seriaalidega, mis on juba kas PBK-s või teistes vene kanalites jooksnud. Ehk miks peaks eesti venelane vaatama ETV Plussist seriaale, mida ta on juba kaks aastat varem näinud....pigem vaatavad ETV Plussi eestlased, kellele meeldivad kvaliteetsed vene sarjad, millel on ka eesti keelsed subtiitrid.

Kokkuvõtteks tahan öelda seda, et samal ajal kui kritiseeriti Postimees Grupi otsust vene kanalite reklaami vahendada, ei juhtinud keegi tähelepanu sellele, et näiteks Telia, STV või Elisa oleks kuidagimoodi vene propaganda kanaleid toetavad või levitavad (nad müüvad ja levitavad neid kanaleid siinsetele inimestele juba kümneid aastaid ja teenivad selle pealt ka raha) või kui eesti ettevõtted juba praegu oma reklaame miljonite eurode eest nendes vene kanalites lasevad (ka nemad ju ostavad nendesse kanalitesse reklaami ja ei ole senini näinud selles probleemi).

Minu hinnangul on kahepalgeline hurjutada Postimees Gruppi, samal ajal kui teleoperaatorid ja reklaamiandjad võivad nende propaganda kanaliga asju ajada. Kui me nii eestimeelset joont ajame, siis võiks ju need kanalid Eestis üldse ära keelata.

Eestis levib muide läbi kaabeltelevisiooni ka teistsugune propaganda kanal, millel nimeks Dozd TV. Antud kanal tegeleb küll vastu propagandaga- nimelt kritiseerivad nad president Putinit ja hetkel Venemaal võimul olevaid isikuid ning sealset võimusüsteemi.

Erinevalt PBK-st, NTV-st või RTR-ist ei ole ma selles telekanalis märganud mitte ühtegi eesti ettevõtte reklaami. Huvitav miks?

Miks keegi Eestist ei toeta Venemaa võime kritiseerivat telekanalit, mis vajab hädasti abi? Nagu te aru saate siis neil puudub nii igasugune majanduslik kui ka poliitiline toetus Venemaa keskvõimu poolt.