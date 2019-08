Juustupallidega kaitseväkke ei saa!

Üldjuhul on üksuste sisekorraeeskirjadega sätestatud, et tubades ja sõdurikappides ei tohi hoiustada lahtiseid ja kergesti riknevaid toiduaineid või tooteid (iseenesest mõistetavalt korrektsete hügieeni- ja sanitaartingimuste tagamiseks). Näiteks kinniselt pakendamata pirukate puhul on tegemist kiiresti rikneva toiduga. Kui teenistuja soovib oma kapis hoida kinnises pakendis ja säilivat toitu/toiduaineid või jooke, siis see on mõistlikus koguses lubatud.