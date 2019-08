Kutsikate pettus läbi Jordaania eesti inimesteni

Nimelt lubas tundmatu isik teisel pool chatti, et koerad on terved ja tõupuhtad ja ainus põhjus, miks ta soovib neid Eestisse saata on see, et jordaanlased ei suhtu loomadesse hästi. Igal juhul avaldame Jordaania koeramüüja vigased kirjad (milles ta nõuab koera soovijate aadressi jne.) ning meile saabunud murekirja. Meil on hea meel, et "Kuuuurijaga" ühendust võtnud naine sai pettusest kohe aru ning informeerib nüüd ka teisi.