Katrin Lust: Kes pääsesid Savisaare protsessist puhta nahaga?

Kõige rangema karistuse on saanud minu meelest ärimees Hillar Teder, kes peab täna tasuma 200 000 eurot riigi tuludesse.

Teder läks prokuratuuriga kokkuleppele ja lubas nii-öelda trahvi ära maksta. Vastu lubati talle seda, et ta jääb meheks, keda pole kriminaalkorras karistatud.

Aga kes on veel sellest kohtupidamisest tänaseks pääsenud?

Me kõik teame, et karistusest pääses ka põhisüüdistatav Edgar Savisaar ja seda just tervislikel põhjustel. Teine süüdistatav selles protsessis oli Keskerakond organisatsioonina, kellele prokuratuur pakkus samuti -nagu Tederi puhulgi- kokkulepet. Tundub, et ka Keskerakond pääsebki 25 000 eurose trahviga ja tingimisi veel 200 000 euro suuruse trahviga.

Keskerakonnalt nõutakse, et nad võtaksid kokkuleppe vastu ja järgnevate aastate jooksul ei tohi nad enam rohkem ühtegi kriminaalkuritegu korda saata.

Kokkuleppele on täna läinud ka süüdistatav Villu Reiljan, kes pidi tasuma riigile 33 000 eurot ja ka tema pääses selle hinnaga süüdistusest.

Aga kes on veel puhta nahaga pääsenud Savisaare protsessist?

Kõige pikema kõrre on kindlasti tõmmanud reklaamimees Paavo Pettai, kes teenis aastaid Keskerakonna reklaamiäri pealt kopsakaid summasid ja esineb täna kui ärakasutatud ohver.

Kuna Pettai on prokuratuuri peatunnistajaks Savisaare protsessis, siis on prokuratuur ta süüdistusest täielikult vabastanud ja seda ikka selleks, et ta annaks vastutasuks protsessi käigus välja olulisi tunnistusi.

Muide just Pettai ettevõte laenas Hillar Tederilt 270 000 eurot, mis liikus Keskerakonna kasuks. Ehk ma tahan kogu selle jutuga öelda seda, et Teder (kes oli Tallinna Linnavalitsusest sõltuvussuhtes, kuna tal olid ehitamisjärgus erinevad objektid) on tänaseks saanud kõige rangema karistuse kogu protsessis.

Paavo Pettai, kes läks prokuratuuriga kokkuleppele, karistust saanud aga pole. Samuti on pääsenud Keskerakond, kes muide on organisatsioonina ka eelnevalt juba kriminaalkorras karistatud. Kohane on mainida, et Hillar Tederil varasem kriminaalkaristus puudub.

Minu küsimus on: miks pääseb kriminaalkorras varem karistatud Keskerakond nii leebe karistusega, olles samal ajal kogu protsessis kõige suuremaks kasusaajaks. Nendest tehingutest ei saanud ju majanduslikku kasu mitte niivõrd Edgar Savisaar, vaid just tema erakond, mida ta üritas nende rahadega vee peal hoida.

Keskerakond, kellel on täna kehtiv kriminaalkaristus erakonna varjatud rahastamise eest (Priit Toobal võltsis peasekretärina erakonna kassa sissetuleku ordereid) on tõepoolest pääsenud sellest protsessist kõige kergemini. Ärimehed peavad aga kohtus edasi käima ja nagu on näha siis Tederi 200 000 euro suurusest karistusest, siis nemad nii kergelt ei pääse.

Mida siis kokkuvõtteks öelda. Esiteks kui teid süüdistatakse mõnes kuriteos, siis katsuge kohe esimesena prokuratuuriga kokkuleppele minna- sest just siis pääsete kõige kergemini.

Teiseks on Savisaare protsess võtnud nüüd sellise kummalise pöörde, kus tegelikud kasusaajad on pääsenud kõik sisuliselt puhta nahaga- aga ärimehed, kes olid Keskerakonna kontrollitavast Tallinna linnavalitsusest sõltuvad - peavad tasuma üüratuid kohtukulusid ja trahve.