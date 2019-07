FOTOD JA VIDEO: Tallinnas märgati korraga vähemalt 25 Ferrarit

Ühtekokku oli neli veokit, mis kõik laetud erinevate Ferrari mudelitega. Kokku oli tänaval vähemalt 28 erinevat Ferrarit. Kui keskmiseks hinnaks võtta ligikaudu 100 000 eurot auto kohta, siis on tegemist päris kalli veosega ning loomulikult ka ülimalt unikaalse laadungiga.

Tähelepanelik lugeja kirjutas, et tegemist oli Soome, Rovaniemei lähedal "Kummipallo 4000" võistlusega, kus sportautodega sõidetakse läbi Euroopa. Lugeja sõnul transporditakse sõidukid tagasi omanikele just maanteetranspordiga ning selliselt Ferrarid ka Tallinna tänavatele sattusid. Üritus on mõeldud eelkõige sportauto entusiastidele. Võistlusest täpsemalt saab lugeda SIIT.