Tallinna Vangla ja pereema vaidlus: "Olen õnnelik, et meie kohtusüsteem..."

Esimese astme kohtus said naised positiivse vastuse ning kohus leidis, et vangla peab lastele võimaldama ilma klaasita kohtumisi rohkem kui neid hetkel lubatakse.

Juuni alguses võtsid kinnipeetavate naised taas Katrin Lustiga ühendust ja teatasid, et Tallinna Vangla on Ringkonnakohtu otsuse edasi kaevanud Riigikohtusse ja läheb laste õiguste vastu maksumaksja raha eest edasi võitlema ning teeb -naiste sõnul- kõik selleks, et lapsed oma vanemaid füüsiliselt ei näeks.

Täna- ligi kuu aega hiljem- on aga selgunud, et Riigikohus ei võtnud Tallinna Vangla kassatsioonikaebust siiski menetlusse ning kehtima jääb Ringkonnakohtu otsus.

"Peale pikka aastat väsitavat võitlust oma lapse ja pere eest, oleme ääretult õnnelikud, et meie kohtusüsteem seab esikohale laste huvid ning seisab nende eest täiel rinnal. Loodame, et mitte ükski pere ei pea üle elama selliseid süngeid etappe elus ning suudetakse kõrvale hoiduda hämaratest tegudest ning mõelda juba eos oma lastele ning peredele," ütles "Kuuuurijale" ühe kinnipeetava elukaaslane Ele Metsalu, "Soovime, et kõik inimesed suudaksid näha pilti suuremalt ja ei kiirustata hukkamõistuga, kõik inimesed eksivad, kuid igaüks meist väärib mõistmist ja andestust, vähemalt oma pereliikmetelt, et nende nimel ja toel kanda oma karistust ja kasvada paremaks inimeseks."