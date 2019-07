Ansambel Respekt panebki pillid kotti?

"Muidugi olen kurb ja mitte ainult mina, kogu meie meeskond. Nüüd, juba viimastel esinemistel on raske laulda, sest pisarad tükivad vägisi silma ja nutu klomp kurgus," kirjeldas Mölder oma tundeid seoses bändi tegevuse lõpetamisega, "Siiski kümme aastat nii palju tööd, vaeva, naeru ja pisaraid - kogu hingest ja südamest sündinud laulud ja rekordiliselt 5000 inimest kontserti. Nii palju ju tehtud ja läbi elatud. Kogu mu hing on Respektis, meeletult palju armastust ja nüüd on see eluetapp läbi."

"Kolin oma elukaaslasega Indiasse elama. See on riik, kuhu alati on jäänud tükike minu südant ja hinge - tunnen end seal õnnelikuma ja vabanema. Seal on mul palju sõpru ja ka töökoht on mul olemas," ütles Mölder.