Kas taksojuhtide tulistaja oli politsei agent?

Nüüd aga jõuamegi tagasi möödunud nädalal toimunud juhtumi juurde.

Jürimäe olevat taksojuhtide sõnul Hollywoodi ees käitunud väga provokatiivselt just seetõttu, et tal oli väidetavalt politsei poolt antud ülesanne võtta taksomaffia liikmeid vahele. Just sellepärast ei kartnud ta hõivata magusaid peatuskohti ja haukuda taksojuhtidele, kes teda noomisid, vastu. Taksojuhtidele jäi mulje, et Jürimäe lausa ootas, et keegi kolleegidest tõstaks tema vastu käe või käituks muudmoodi ähvardavalt või ebaseaduslikult.

Jürimäe ei maininud kolleegidele kordagi, et ta teeb politseiga koostööd, kuid taksojuhtidele jäi selgelt mulje, et tema provokatiivse käitumise taga oli just politsei huvi Tallinna taksomajanduse vastu ning Jürimäe võis tegutseda kui politsei informaator selles vallas. Seda tõika kinnitas pressikonverentsil ka Põhja prefekt Kristjan Jaani, kes ütles, et Jürimäe oli Tallinna taksomaffia asjus politseile tunnistajaks.

Minu meelest ongi just antud detailid aga oluline põhjus selleks, et politsei peaks siiski selgitama välja, mis oli Raivo Jürimäe motiiv relvaga taksojuhte rünnata. Kas tegu võis olla näiteks sellega, et politsei agendil hakkas katus lihtsalt sõitma ja ta ei saanud enam aru, kas ta on taksojuht või politsei informaator, kes üritab taksojuhtide tegevust Tallinnas paljastada ja kellele on lubatud rohkem kui teistele.

Nii tekibki küsimus, kas Jürimäe tegutses omal käel või andis talle korraldusi politsei?

Kas politseil võis selles kohutavas loos olla oma roll?