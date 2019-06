OTSE SÜNDMUSKOHALT: Mis olukord valitseb Telliskivis?

Esimese takso suunas on nähtavasti tehtud kaks lasku. Politsei lennutab koha peal ka drooni. Takso vahetus läheduses on üleval ka kaamera, mis näitab just selles suunas, kust mõrvar tuli. Hetkel ei ole politsei veel tapja võimalikke motiive avaldanud. Kas tegu võis olla terrorismi, kuritegeliku arvete õiendamisega või lihtsalt mõne hulluga?