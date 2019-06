ERR: Me ei ole suurmehi unustanud

Tere!

Tõstatasite eile küsimuse Jüri Järveti ja Eino Baskini sünniaastapäevade tähistamise kohta ERR-is.

Teile vastuseks ja ühtlasi ka Postimehes ilmunud artikli täiendamiseks juhin tähelepanu, et rahvusringhäälingu programmid tähistavad mõlema suurmehe sünniaastapäevasid nii teles, raadiotes kui ka ERR.ee portaalis. ERR-i raadioprogrammides kõlavad sel nädalal mitmed unikaalsed helisalvestised Eino Baskini ja Jüri Järveti osalusel. Näiteks on Klassikaraadios sel nädalal "Jutujärg" pühendatud täies mahus suurmeestele ja kuulajateni jõuavad helisalvestised aastatest 1954 ja 1957. Lisaks tulevad raadiotes esitamisele mitmed kuuldemängud, sh Raadio 2s Ivan Turgenevi “Eine aadli peamehe juures” (peaosades Eino Baskin, Jüri Järvet, Ines Aru), Klassikaraadios Wolfgang Hildesheimeri “Härra Walseri rongad” (nimiosas Jüri Järvet) jne.

ETV2 pühendab Eino Baskinile ja Jüri Järvetile mahukad pühapäevased teemaõhtud, mille raames jõuab ekraanile arhiivisaadete paremik. Eino Baskinile pühendatud teemaõhtu on ETV2 ekraanil sel pühapäeval, 23. juunil ja Jüri Järvetile pühendatud teemaõhtu nädala pärast 30. juunil. Kuna juunis on mitmetel armastatud ja hinnatud kultuuritegelastel silmapaistvad tähtpäevad, siis on programmi planeerides arvestatud, et kõik legendid väärikalt tähelepanu saaksid ja seega on Eino Baskinile ja Jüri Järvetile pühendatud teemaõhtud tulemas eelseisvatel pühapäevadel. Olgu siinkohal mainitud, et ETV2 teemaõhtud on juunis olnud järgmised: Reet Linna (2. juuni), Eri Klas (9. juuni), Ivo Linna (16. juuni), Eino Baskin (23. juuni) ja Jüri Järvet (30. juuni).

Kokkuvõtteks märgin veelkord, et ERR pole suurmehi unustanud.

Head soovides

Pille-Mai Helemäe