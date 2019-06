Katrin Lust: Miks Nolan ei filmi Ukrainas, kuigi seal on odavam?

Nii palju kui mina olen aru saanud jutustab tema film Ukraina oranžist revolutsioonist ehk Ukraina riigipöördest, mis leidis aset mõned aastad tagasi.

Täna filmitaksegi Tallinnas justnimelt Kiievis toimunud sündmusi, kus meie Linnahall on muutunud Kiievi ooperimajaks jne.

Saan aru, et Tallinnas filmitust läheb tegelikult ekraanile suhteliselt väike osa ja filmi vaadates ei tohiks mitte keegi isegi mitte aru saada, et filmi tegevust on filmitud mujal kui Ukrainas. Imiteeritakse just Kiievit ja ainult Kiievit.

Aga minu tähelepanu on köitnud hoopis üks teine tõik.

Mina tahan teada, miks filmitakse Ukrainas toimuvat Eestis? Miks ei filmita Ukrainas toimuvat Ukrainas, mis on teadupärast Eestist palju soodsam maa. Või näiteks miks ei kasutata filmimiseks Valgevene võttepaikasid, mis sarnanevad Kiievile rohkem kui Tallinn ja on samuti hinnatasemelt soodsam kui meie pealinn.

Mina arvan, et vastus peitub milleski väga lihtsas. Nimelt lugesin ma eile uudist, kus Eesti Filmi Instituudi juht Edith Sepp rääkis sellest, kuidas Eesti riik peab tasuma 30 protsenti Tallinnas toimunud Nolani filmivõtete kuludest.

Eesti Filmi Instituut on meie Vabariigi valitsuse lauale pannud tänase seisuga taotluse, mille järgi soovitakse 30 protsenti Nolani filmi Eesti kuludest tasuda just meie riigi eelarvest.

Viidates ärisaladusele Sepp täpset summat siiski välja ei ütle. Küll aga on seda summat võimalik erinevatest allikatest siiski tuletada ja nii selgubki, et Eesti riik peab Nolani meeskonnale maksma kolmandiku nende siinsetest kuludest ehk umbes viis miljonit eurot.

Mina arvan, et tõeline põhjus - miks Hollywood siin filmib- ongi see, et meie maksumaksja maksab Hollywoodi meestele siinolemise eest peale.

Ilmselt ukrainlased Kiievis filmimise eest neile sellist summat tasuda ei soovi ja just seetõttu ongi nad just siin.

Tekib veel üks küsimus.

Miks Eesti Filmi Instituut on Nolani programmi meie eest varjanud. Miks kuulis eesti inimene sellest toetusest alles eile ja miks me kuulsime Nolani siia tulekust vaid nädal enne võttemeeskonna Tallinnasse saabumist.

Olen veendunud, et sellise suure filmi võttepaikasid hakati planeerima vähemalt aasta enne siia saabumist ja seetõttu on lood nii Laagna tee sulgemisest kui filmimisest Linnahalli juures vajalikele persoonidele ammu juba teada - millegipärast hoiti seda kõike aga kiivalt saladuses.

Täna öösel nägin ma üldse kummalist unenägu, mis jutustas loo sellest, kuidas Eesti Filmi Instituut meisterdas Nolani projektist endale toreda leivapuu.

Muide seesama Eesti Filmi Instituut (kes jagab miljoneid nii Nolanile kui seriaalile "Pank") on tegelikult Nõukogude aegse TallinnFilmi õigusjärglane. See tähendab seda, et TallinnFilmi kogu kinnisvara ja filmide õigused päris just Eesti Filmi Instituut...AGA näiteks filmistuudiod ehk tootmisbaas lihtsalt likvideeriti.

Teine asi, mis mind nendes toetustes isiklikult väga häirib on see, et näiteks mina (kes ma toodan telesaateid) ei saa mitte kunagi mitte ühtegi toetust, kuigi olen teinud üle saja saate, millest igat ühte vaatab vähemalt sada tuhat inimest.

Kui ma kolm aastat tagasi alustasin "Kuuuurija" ja oma produktsioonifirmaga, siis oli mul vaja osta umbes 10 000 euro eest tehnikat. Lisaks veel tööjõukulud ja rendipind selleks, et ettevõtet üldse käivitada. Kui ma uurisin toona erinevaid toetusi, selgus et mina ja minu ettevõte ei kvalifitseeru mitte ühegi toetuse alla.

EAS küll andis raha alustavatele ettevõtetele, mis asusid väljaspool Tallinnat aga mina ei hakanud oma Setomaa talusse ettevõtet registreerima, kuna ma olen Tallinnasse sisse kirjutatud ja minu ettevõtlus leiab aset siin. See ei tundunud lihtsalt aus.

Küll aga tean ma tele ja filmitegijaid, kes on end just spetsiaalselt toetuste nimel registreerinud maarajoonidesse selleks, et saada lisaraha.

Ma tahan selle looga öelda seda, et miks me peame oma rahakotist kinni maksma Hollywoodi luksulikku elustiili. Nolani filmikompanii võib ju tuua Eestisse 15 miljonit eurot lisaraha aga kui me viis omast taskust peale maksame, tundub see 10 miljonit veidi imelik.