Mees ütleb, et politsei peksis teda lapse silmade all vaeseomaks

“Olin oma pooleteiseaastase tütrega laste mänguväljakul kui järsku astusid ligi kaks patrulli ja palusid mul lapse käru juurest eemalduda. Ma ei teinud mitte midagi valesti, olin kaine ja ütlesin, et oma lapse juurest ära ma ei lähe. Seepeale hakkasid kaks patrulli mind peksma ja käeraudadesse aheldama. Sain jalaga reide, rusikaga näkku ja üks politseinikest kägistas mind nii et kaotasin teadvuse,” rääkis mees Katrin Lustile, “Ma tulin meelemärkusele alles siis kui kohale oli saabunud ka teine politseipatrull, kes palus minult käerauad eemaldada ja mul kiiremas korras koju minna.”

Katrin Lust küsis Vladimirilt, kas ta tõesti ei rikkunud avalikku korda ja sai korravalvuritelt niisama “peksa”. Olgu mainitud, et mehel on üsna kirju minevik ning karistusi omajagu.

“Ma olen olnud parem kodanik. Mul on väike tütar ja naine oli sünnitusmajas sel ajal, sest meie perre sündis uus laps. See, et ma olen minevikus üht teist teinud, ei tähenda, et mind võiks niisama peksta. Koduteel lasin ühel täiesti võõral isikul end ka pildistada ja käisin vigastusi fikseerimas EMO-s. Kõigepealt sain lapse nähes peksa ja siis pidin šokeeritud karjuva ning traumeeritud lapsega sellisel moel koju minema,” rääkis mees, kes saatis meile endast ka fotod, mille ta lasi endast tol õhtul väidetavalt teha.