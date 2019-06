Tallinna Vangla hoiab Riigikohtu abil lapsed isadest eemal?

Ele väike poeg sündis ajal, mil elukaaslane Kajar oli juba trellide taga ning kokku on aasta ja seitsme kuune poiss oma isa näinud ilma klaasita vaid mõned korrad. Südikad naised, Ele ja Stefani, andsid koos elukaaslastega Tallinna Vangla kohtusse ja laste õigused võitsid nii esimeses kui teises astmes. “Kohus leidis, et vangla on laste õigusi piiranud ja nad peavad lapsele võimaldama ilma klaasita kohtumisi. Ka õiguskantsler oli juba varem öelnud sama,“ rääkis Ele “Kuuuurijale“.

Kuigi saates olid naised õnnelikud, et laste õigused said kohtus märgatud, on nad täna siiski kurvad. “Alles mõned päevad tagasi saime teada, et Tallinna Vangla on Ringkonnakohtu otsuse edasi Riigikohtusse kaevanud. Maksumaksja raha eest sõditakse siis meie riigis laste õiguste vastu kuni viimase kohtuastmeni välja. See on lihtsalt uskumatu,” oli Ele hämmingus. “ Tallinna Vangla ei soovi, et kinnipeetavate lapsed näeksid oma vanemaid, et kinnipeetavatel oleks vanglast vabanedes keegi kelle juurde pöörduda,” lisas naine. “Mul ei ole lihtsalt sõnu. Kõigepealt kaebas vangla edasi Harju Maakohtu otsuse ja nüüd siis Ringkonnakohtu otsuse Riigikohtusse. Vangla meelest ei ole lastel õigust isaga klaasita kohtuda. Riigikohtusse minnakse eesmärgil, et meie väikesed lapsed ei pääseks mitu aastat oma isa juurde ja et lapsel ei säiliks isaga kontakti.”