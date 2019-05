Kes maksab kinni Rõuge vaatetorni?

Mind paelub aga antud loo juures kõige enam see, et kuigi vaatetorn ehitati läbi riigihanke ja justkui kõiki reegleid järgides, pühivad nii riik kui ka hanget läbi viinud Rõuge vald antud loos oma käed puhtaks.

Rõuge valla poolt korraldatud riigihanke võitis ühispakkumine, mille tegid Via Betoon OÜ ja Via Betoon Eesti OÜ. Tänaseks on mõlemad ettevõtted maksejõuetud ja Via Betoon on ka Äriregistrist kustutatud pankroti raugemise tõttu.

2016. aasta jaanuaris kvalifitseeris Rõuge vald aga antud ühispakkumise justnimelt Via Betoon OÜ tausta ja referentse arvestades riigihanke võitjaks, kuigi Via Betoon Eesti OÜ-l ei olnud vajalikke MTR (majandustegevuse register) registreeringuid ega ka riigihangetel osalemiseks vajalikku kogemust.

Täna saame me aga öelda, et Rõuge vald sõlmis lepingu Via Betoon Eesti OÜ-ga, kellele kanti üle rahad ja kes on senini jätnud maksmata tegelikule ehitajale.

Miks ma saan seda kindlalt väita? Sest ma tean, et Via Betoon OÜ (mis on tänaseks äriregistrist kustutatud) ajutise pankrotihalduri aruandes oli selgelt kirjas, et kuigi 2015. aastal oli ettevõttel märkimisväärne käive, siis ainuke tehing mis toimus 2016. aastal, oli üks 8000 euro suurune ülekanne Via Betoon Eesti OÜ-lt, mille võttis sularahas välja juhatuse liige Viktor Kurik, kes oli ka Via Betoon Eesti asutaja.

Aga mitte ainult sellest ei tahtnud ma täna rääkida.

Tegin järelpäringud antud loos ka Rahandusministeeriumile, kes teostab riigihangete üle järelvalvet, kuid ka nende meelest oli kõik tehtud korrektselt. Rõuge vald, kes seda hanget läbi viis, leidis samuti et kõik oli tehtud seaduspäraselt ja ainus mida nad mainisid oli see, et on kahetsusväärne, et sellise ilusa objekti ümber on tekkinud nii palju segadust.

Kui ma tegin tingimusliku ettepaneku, kas olukorra lahendamiseks oleks võimalik teha näiteks seda, et tegelikule ehitajale maksab näiteks vald või riik tehtud töö eest siiski tasu ja tegeleb näiteks ise - kasutades oma jõustruktuure- tasu välja nõudmisega...siis seda võimalust Rõuge vald ega ka Rahandusministeerium ei näinud ega kaalunud.

Minu ettepanek ja üleskutse on siiski torni tegelikele ehitajatele maksta ja seda niimoodi, et näiteks torni külastajatelt küsitakse vaatetorni külastamise eest raha. Kui igalt külastajalt küsida kasvõi 1 euro - tähendab see ehitajale siiski suurt raha.

Statistika järgi külastab suur Munamäe vaatetorni (kus on pilet 4-6 eurot) umbes 30 000-50 000 inimest aastas.

Muide kui Rõuge vald taotles Ööbikuoru vaatetorni ehituseks toetust Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (KIK) ja Euroopa Ühtekuuluvusfondilt toetust, siis mainis Rõuge vald just seda, et umbes sama palju inimesi külastab ka nende- Ööbikuoru vaatetorni.