Transsoolise väidetav EKRE ori: See, mida Susanna-Leedi saates rääkis on täielik väljamõeldis!

Naine rääkis saates sellest, kuidas paljud hetero mehed käivad tema juures orjaks ja kuidas ta raha eest peksab ja alandab neid. Väidetavalt käib transsoolise juures piitsa saamas ka üks EKRE liige.

"Ma mõtlesin nädal aega, kas võtan ühendust või mitte aga seda asja ma ei saa niimoodi jätta," rääkis mees Lustile avaldades ka oma nime.

Tema sõnul oli lugu alguse saanud sellest, kui ta üritas päästa transsoolise Susanna-Leedi juures elavat noort tütarlast, kes elab tema Mustamäe korteris, kuna tal pole kuhugi mujale minna.

"Tegu on õnnetu tüdrukuga ja ma üritasin teda sealt ära saada. Kui Susanna-Leedi sellest teada sai, lubas ta mulle kättemaksuks just seda juttu, mida ta "Kuuuurija" saates rääkis. Ta ähvardas, et hakkab avalikult rääkima, et ma olen tema ori jne. Nüüd jõudis see hetk siis kätte," kirjeldas mees olukorda, "Mina ei ole Susanna- Leedi korteris mitte kunagi käinud ega tema ori olnud. Ta lihtsalt valetas terve Eesti rahva ees ja tõmbas mängu veel ka meie erakonna. Selline käitumine on alatu."

Katrin Lust helistas Susanna Leedile ja küsis, kas ta tunneb meest, kes meiega ühendust võttis. Transsooline Susanna tunnistas, et mees on talle tuttav ja tõepoolest teab ta teda läbi oma elukaaslase, kes oli selle kõne hetkel ka Susanna kõrval.

Katrin Lust palus toru otsa neiu, et küsida, kas vastab tõele, et noorel naisel pole kuhugile minna ja ta on sunnitud Susanna juures elama. "Ma käin iga päev tööl aga mul ei jätku sellest üürirahaks. Ma tõesti ei taha siin olla, sest see on väike korter ja tülitseme Susannaga tihti aga muud võimalust mul pole," rääkis naine, kellele tuli meiega ühendust võtnud mehe nimi samuti tuttav ette.

"See mees ei ole tõesti siin kunagi käinud orjaks," tunnistas noor naine. Ta mainis, et Susanna-Leedi on tema vastu olnud minevikus vägivaldne ja tema vastu korduvalt kätt tõstnud, kuid naine on transsoolisele selle tänaseks andestanud. Noore naise sõnul kutsus ta ühel korral perevägivalla tõttu ka politsei. "Ta on õppinud ja ta pole mind enam löönud. Ta on aru saanud, et see on vale!" ütles noor naine Lustile transsoolise Susanna-Leedi kohta, kes väitis saates, et hoopis tema ise elab pidevas hirmus, et keegi teda lööb ning et ühiskond on tema osas mõistmatu.

"Ma olen šokeeritud, et Susanna, kes väidab et ta on ohver, keda meie ühiskond ei mõista- tuleb nüüd välja nüpeldab oma noort elukaaslast. Seda kuulda on väga kahetsusväärne. Ma loodan, et ta ei tõsta kätt naise vastu enam mitte kunagi," ütles Lust, kellel on hea meel, et EKRE liige meiega ühendust võttis ning omapoolset versiooni meie tutvustas.

Susanna Leedi teatas kõne lõpus Lustile, et antud EKRE liige tõesti tema juures orjaks ei käi ja see on hoopis keegi teine EKRE liige, kellel on väidetavalt punakas habe. Kes see inimene on, seda Susanna-Leedi meile avaldada ei soovinud.

"No nüüd läheb asi ikka eriti hulluks. Punase habemega mees," ehmatas selle jutu peale EKRE liige, kes meiega ühendust võttis, "Varsti käivad Helmed isiklikult tema juures. Kui sellist laimu levitada siis tuleb sinna juurde öelda ka nimi ja tuua esile faktid, mitte levitada anonüümset laimu erakonna kohta. See, mida Susanna-Leedi teeb on temast väga alatu. Sellise anonüümse laimu levitamine on lubamatu ja eriti olukorras, kus inimene ise peksab kodus oma elukaaslast, kes sunniolukorras elab temaga koos," ütles mees.