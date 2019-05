Katrin Lust: Mida saaks teha meie ajakirjandusvabaduse kaitseks?

Näiteks ei ole ma tänaseni kuulnud ühegi ajakirjaniku, meediaeksperdi ega poliitiku suust sisukaid ettepanekuid, kuidas hetkeolukorda kiirelt ja efektiivselt muuta. Mida teha selleks, et tagada ajakirjanikule sõnavabadus. Et ei oleks eelkõige seda paljuräägitud enesetsensuuri ja seda nii toimetuse kui ka ajakirjaniku tasemel.

Nõustun viimases ERR-i "Suud puhtaks" saates kõlanud Mihkel Kärmase mõttega, et Eestis puudub tsensuur, kuid ka tema mõtleb tihtilugu sellele, et kui lugu pole just ülihea ja vastas on problemaatiline mõjukas isik, siis on parem enesetsensuuri korras temast lugu mitte teha.

Olen Kärmasega tegelikult täiesti nõus ja mõjukate all ei pea mina silmas mitte ainut rikkaid eraisikuid ja firmasid, vaid ka poliitikuid, kes võivad muudmoodi ajakirjaniku elu rikkuda või siis "süvariiki".

Olen ise konkreetselt kokku puutunud mitmete hagidega, mis on minu kui ajakirjaniku ja eraisiku vastu suunatud. Ilmselt te teate, kuidas Iraj Zand nõuab minult eraisikuna miljon eurot saate eest, mille ma tegin TV3-le.

Zand nõuab sama suurt summat ka TV3-lt ja üritab mind ja telekanalit ka USA-s hageda.

Veel eelmisel nädalal üritas ta teistkordselt hagi tagamiseks arestida minu isikliku vara nagu kortereid ja ettevõtet, mille alt ma oma saadet "Kuuuurija" teen. Kohus seda taas ei rahuldanud, aga kujutage nüüd ette mida ma tunnen.

Kas teie sooviksite käia tööl ja olla olukorras, kus te võite ühe korraga oma töö tõttu jääda kogu oma varast ilma ja lisaks jääda veel elu lõpuni üüratu summa kellegile võlgu.

Muide ka Mihkel Kärmas ja Anna Pihl "Pealtnägijast" on täna eraisikutena oma loo tõttu kohtusse kaevatud.

Siit joonistubki välja see kõige suurem oht enesetsensuurile ajakirjaniku puhul. Ta ei julge enam võtta ette problemaatilisi tegelasi. Me võime küll öelda, et väljaanded toetavad meid ajakirjanikke kohtus käimistel jne. aga see seab meid taaskord otsesesse sõltuvusse väljaandjast.

Seega on mul üks täiesti konkreetne ettepanek juba ammu meeles mõlkunud ja see ettepanek on nii meedia ettevõtete omanikele kui ka poliitikutele, kes saaksid selle ühe hoobiga lahendada.

Nimelt võiks Eestis luua ajakirjanike toetuseks fondi, kust ajakirjanikud saaksid abi nii õigusabikuludele kui ka võimalikele kahjutasudele, mis on tekkinud nende tööga seoses. Samuti kui ajakirjanik on sattunud näiteks kiusamise ohvriks, siis saaks samuti just sellest fondist õigusabikuludeks raha.

Kuidas selle fondi finantseerimine võiks toimuda?

See võiks olla näiteks nii, et 1% tuleb meedia ettevõte käibest ja 1% tuleb ajakirjanike endi sissetulekust ja teise poole kogutud rahast paneks selle fondi alla riik. Mis summadest me sel juhul räägiksime.