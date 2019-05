Lugejakiri: Minu lugu perevägivallast

Kirjutan Teile viimasel ajal väga päevakorda tõusnud perevägivalla teemal.

See on väga hea, et see teema on laialdaselt arutlusele võetud. Kirjutan, sest ka mina olen perevägivalla ohver ja oman kogemusi selle teemaga. Nagu on viimasel ajal teada antud, on vägivallast teada andmine tunduvalt kasvanud. See on hea. Aga mis saab edasi?

Ka mina tegin politseile avalduse. Kirjutasin avaldusse kõik detailid ja faktid viimsegi täpsusega. Politsei loodetavasti kuulas üle minu vastu vägivalda tarvitanud inimese. Kuna tema aga valetas, et ta pole mind kunagi löönud ega muud moodi minu vastu vägivaldne olnud, tunnistajaid pole, kodus meil kaameraid ka polnud, mina arsti juures ei käinud, politseid ka ei kutsunud (aastal 2015 ei olnud vägivalla teemal meedias peaaegu mitte mingit juttu ja ma ei tulnud selle pealegi, et politseid kutsuda) siis ei saanud minu varasem elukaaslane mitte mingit karistust minule tehtu eest.

Tegelikult teavad tema ema (kinnitas seda tunnistaja kuuldes) ja minu peagi täiskasvanuks saav tütar, et minu varasem elukaaslane oli minu vastu vägavaldne, sest ta on ise neile sellest rääkinud. Mul on ka helisalvestis, millel minu tütar ütleb mulle, et tema varasem kasuisa on talle rääkinud, et ta oli minu vastu vägivaldne. Samas on sarnaste juhtumite eest karistada saanud Tiit Ojasoo ja Igor Mang. Ei olnud ka nende juhtumite puhul minu teada mingeid pealtnägijaid. Kas tõesti peab pöörduma meedia poole, et midagi ka päriselt juhtuks/muutuks?

Seega olen nõus rääkima ja hoiatama inimesi, et vägivallast teada andmine on hea, aga vägivallatseja ei saa siiski mingit karistust, kui ta ise seda ei tunnista ja pole pealtnägijaid või mingeid muid politsei jaoks kõlblikke tõendeid.