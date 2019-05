«Kuuuurija»: Tallinna Vangla täispikk vastus laste kohtlemise kohta

Tere Katrin

Meie töö näitab, et kokkusaamistel proovitakse vanglasse tuua erinevaid keelatud asju. Kõige hullem on see, et nii proovitakse sisse tuua ka narkootikume. Eesti vanglates on õnnetuseks palju endisi narkomaane, kes püüavad erinevaid aineid kätte saada nii oma pereliikmetelt kui ka tellida neid teiste vangide abiga, kes oma tuttavatega kokku saavad. Seepärast varitseb vanglas alati tõsine oht, et läbilastud aine toob kaasa üledoosid ja narkosurmad. Nende ärahoidmisega näeme iga päev kurja vaeva ja teinekord läheb see üsna napilt.

Seepärast peame inimesi, kes kokku saama tulevad, ka läbi otsima. Kui külastaja on naine, siis tohib teda läbi otsida ainult naisterahvas. Kui meil on eelnvaid teateid selle kohta, et keegi kavatseb keelatud asju sisse tuua, siis tuuakse läbi otsimise juurde arsti või arsti õde, sest ainult nemad tohivad meie reeglite järgi otsida sügavale kehasse peidetud asju.

Tervitustega

Kristin Rammus

Pressiesindaja

Avalike suhete talitus

Justiitsministeerium

www.just.ee