«Kuuuurija»: Ivar Kaijaneni täispikk vastulasue orjapidamise kohta

Tere Katrin Lust,

Juhtusin nägema TV 2-s Teie esmaspäevase Kuuuurija reklaami, kus tundsin ära kunagi Kütisaunas elanud mehe Endli, kes väitis, et oli justkui orjana siin olnud. See, et nad siin elasid, ei tähenda veel seda, et nad ka tööd tegid. Kui keegi kellegi ori oli, siis pigem vastupidi.

2018.a. septembris tuli meie jutule Endel koos Eva Voitkaga, kes olid kuulnud, et meil on siin vaba taluhoone elamiseks välja pakkuda ja tööd. Võtsime nad kenasti vastu ja andsime neile Kütisauna elamise. Üüri rahaks leppisime kokku 300.- eur kuus + elekter.

Õige varsti selgus, et Endel ei saagi tööd teha kuna teda oli Viljandis bensiiniga üle kallatud ja põlema pandud, mida kajastas ka meedia. Tal pidi selg haiget tegema ning ta ei saa eriti midagi teha. Nii raviski ta ennast oktoobri alguseni. Isegi puud ja brikett tuli talle kuurist tuppa viia, mida mees ei olnud ise võimeline tegema. 7.okt palus ta, et viia teda Kosele bussi peale, sest ta peab 9.okt olema Viljandis, et oma pension kätte saada. Siis ei olnud nendest kümmekond päeva midagi kuulda. Ohkasime juba kergendatult, et oleme neist lahti saanud, kuid siis olid nad jälle platsis. Kui nad tagasi tulid, siis ikka koos alkoholiga ning pidevalt kaasnesid sellega tülid ja kaklused omavahel. Küll oli Endlil nägu lõhki, Eval silmad sinised. Endli jutu järgi väidetavalt üritas Eva teda mitmel korral noaga rünnata. Eva töö seisnes selles, et hommikust õhtuni pliitat ja ahju kütta ning Endlile süüa valmistada. Kui nad lõpuks jälle normi said, siis pakkusin Endlile varianti, et kas ta saaks traktoriga oksi kokku vedada, kuid ka sellest ei tulnud midagi eriti välja. Kord oli tal külm, kord tegi tal selg haiget. Umbes 35 päeva jooksul suutis Endel oksi vedada ühest hunnikust teise (mille vahemaa oli 300-400 meetrit) 550 m3 oksi. Millest haket saadi 181m3. See teeb tema keskmiseks päevatöö mahuks 2 koormat oksi päevas. Sellise töömahuga kahjuks ära ei majanda. Tema töömahtu kinnitab ka selgelt Rein Paul OÜ okste arve, okste koguse ja töömahu kohta. Normaalne vedu oleks 8-10 koormat oksi päevas ühest hunnikust teise vedada. 4.detsembril palusid nad jälle, et viiksin neid Kosele bussipeatusesse, et Viljandisse sõita ning abielu sõlmimiseks taotleda toetust 350 eurot. Andsin neile 40 eurot bussisõidu raha. See abielu pidi toimuma 10.detsembril. Nagu me aru saime, siis abielu mõte seisneski selles, et saada kätte see toetus 350 eurot. Nagu hiljem selgus, peale abielu registreerimist müüsid nad samal päeval ka sõrmused maha.

Palusime, et nad enam siia tagasi ei tuleks, kuna meil pole neile sobivat tööd pakkuda. Kuigi nad polnud siia oodatud, ilmusid nad 11.detsembri õhtul jälle tagasi. 12.detsembril enne lõunat, kui ma läksin Kütisauna, et õnnitleda neid abiellumise puhul, avanes mul kohutav vaatepilt. Tuba oli täiesti segi, Eva magas ühes toas ja Endel teises toas. Lauad olid kummuli, nõud maas ja kapid olid paigast ära nihutatud ning kipsist vaheseinal rusikakujuline auk sees. Endlil nägu lõhki ja Eval sinikas silma all. Näha oli, et suur kisma oli siin käinud. Äratasin nad ja küsisin, mis siin nüüd toimus. Endel vastas, et Eva läks lolliks ja tuli kallale. Seepeale palusin ma neil lahkuda, mida nad aga kuidagi teha ei soovinud ja ütlesin, et siin majas neil kohta enam pole. Paari tunni pärast kella 13.00 paiku, kui sinna tagasi läksin, lootes et neil on asjad kokku pakitud, et saaksin nad bussi peale viia, kuid nad ei olnud ikkagi nõus lahkuma. Äraminemise asemel hakkasid nad hoopis ähvardama, et põletavad selle Kütisauna maatasa. Väimees tuli kella 18.00 paiku oma veiseid vaatama ning palusin temalt abi probleemi lahendamiseks. Ütlesime, et kui te ei lahku, siis kutsume politsei, selle peale hakkasid nad lõpuks riidesse panema, kell oli siis juba 19.00 paiku. Viisin nad siis jällegi Kosele bussi peale ja andsin neile ka sõiduraha 40 eurot. Autost väljudes ähvardas Eva räigelt, et sa kahetsed veel seda... jne. Sellega ähvardused ei piirdunud. Hakati pidevalt telefoni teel ähvardusi edastama nii öösel kui päeval. Lõpuks läks asi nii hulluks, et tuli telefoni numbrid välja vahetada.

Panen veel lühidalt Endli töö tulemused ja kulutused:

1. Kütisauna majapidamise kulud, mis oli antud Endli ja Eva valdusesse

üür - 300,00 eur.

küttekulud - 225,00 eur.

elekter - 80,00 eur.

söök, riided, olme- ja hügieenitarbed - 120,00 eur.

sigaretid - 210,00 eur.

Kokku kuus: 935,00 eur.

Kolme kuu peale teeb see kokku : 2805,00 eur.

Endli töö tulemus oli 1387,00 eur.

Sealt tuleb veel maha arvata kütte kulu ja okste ülestöötamise kulud.

Heal juhul jääb 1000,00 eur. Endli kolme kuu töötulemuse tasuks.

Selle hommikust õhtuni kütmisega suutsid nad ahju ja soojamüüri lõhki kütta.

Soovi korral saan Teile esitada Kütisauna elektri arved ja Rein Paul OÜ okste arve.

Kütisaunas on üleval ka videokaamerad, kus on võimalik näha nende lahkumist 12. dets.

Kui keegi kellegi ori oli, siis rohkem olime meie Endli ja Eva orjad.

Kahetsuväärne on see, et meilt midagi ei küsitud, kuidas asjad siin tegelikult olid.

Vaadates Kuuuurija saateid, oleme Teist, Katrin Lust, väga lugupidanud ja loodame, et sellistel valedel põhinevat saadet Te enne eetrisse ei lase, kui olete ka meile võimaluse andnud selgituste andmiseks. Loodan, et Te saaksite ka ise aru, et see vale informatsioon kahjustaks meie mainet.

Lugupidamisega

Ivar Kaijanen