Eesti Facebooki grupis toimub veebiporno

Viimasel ajal on aga Kolmnurga kogukonnas lahti läinud uus trend. Osa neide näitab vaatajate numbrite ülevalhoidmiseks paljaid rindu või katsub ennast. Kolmnurga jälgijad on näinud ka otse-eetris seksimist, millest viimane juhtum leidis aset alles eile. Kolmnurga administraatorid said siiski videole kiiresti jaole ja blokeerisid selle netiavarustest. Kärmemad jälgijad suutsid video juba oma arvutisse salvestada ja video ringleb juba netiavarustes. Katrin Lust küsis Eestlaste Kolmnurga administraatorilt ja omanikult Enriko Bogdanovilt, mis grupis viimasel ajal toimub?

„Ei oska seda lühidalt kommenteeridagi enam! Ajuvaba lihtsalt mida Eesti kodanik suudab otse-eetris korraldada, arvestades seda, et korduvalt on kõiki hoiatatud ning nii muuseas on sellest ka veel saade tehtud! Endiselt jäävad märkseks mul samad sõnad mis said saates öeldud.“ kommenteeris grupi administraator. „Väga hea, et ühe videoga suutis meil meeskond kohe reageerida ning 1 sai oma aja lõpuni ära käia..“ lisas grupi omanik.