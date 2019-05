Klient arvas, et Maxima kasseerib raha ostutšeki trükkimise eest

Meie tähelepanelik vaataja on kirja juurde lisanud foto Maxima poolt väljastatud tšekist, millel on kirjas "MAXIMA RAHA tšeki eest 0.19".

"Kuuuurija" vaataja on segaduses ja ei mõista, kas tõesti peab tšeki saamise eest eraldi maksma ja kui see nii on, siis miks ei teavitata klienti sellest lisakulust. Küsisime antud asja kohta kommentaari Maxima Eesti meediajuhilt Marit Liikilt. Avaldame täispika vastulause.

Maxima lojaalsusprogrammiga liitunud kliendid ehk Aitäh kliendikaardi omanikud koguvad oma ostudelt ostuboonust. Ehk iga kord, kui klient ostab Maxima kauplustes Aitäh kaardiga, kogub klient Maxima raha (1% ostetud summalt boonusraha igalt oma ostult, välja arvatud alkoholi- ja tubakatoodetelt ja seda see 0,19 senti iseloomustabki. Ehk siis Maxima raha (ostu)tšeki eest ehk antud juhul klient teenis enda ostudelt Aitäh (Maxima kliendikaart) kaardile 19 senti ostuboonust. Selle rea all on ühtlasi näha kui palju on kliendil enda kliendikaardil Aitäh ostuboonuseid kogutud ehk jääk on 0,59 senti. Kliendid saavad kogutud boonuste arvelt tasuda 99% ulatuses ostu maksumusest ja nagu kirjeldatud siis nii Maxima raha jääki näeb enda ostutšekilt kui ka sooritatud ostu eest teenitud ostuboonust.

