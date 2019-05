Katrin Lust: Miks napib meie naispresidendis riigimehelikkust?

Ajakirjanikud kutsuvad neid inimesi tavaliselt allikateks, aga me võime nende puhul kasutada ka sõna informaator. Osade allikate puhul võime me neid vabalt kutsuda ka pealekaebajateks. Suurel osal nendest allikatest, kes ajakirjaniku poole pöörduvad, on kas isiklik, maailmavaateline või majanduslik huvi saada eetrisse lugu, mis paneks vastaspoole halba valgusesse. Tihtilugu on see ka õigustatud, sest vastaspool ongi hakkama saanud mingi sigadusega ja isegi kättemaksuhimu muutub sel juhul vaid ajakirjaniku tööriistaks.

On ilmselge, et kättemaks on inimlik ja me ei saa seda tihtilugu karma hoolde jätta- kuid meid ajakirjanikke on õpetatud kasutama ka ühte maamehe tarkust ja seda nimetatakse allikakriitilisuseks või kui tsiteerida klassikuid (V.I. Lenin) siis käib allikate kohta ka lause "usalda aga kontrolli".

Mida ma selle kõigega öelda tahan. Sel nädalal lahti rullunud skandaal minister Marti Kuusikust on mind pannud mõtlema, kuidas ma ise oma lugusid teen ja kui kriitilised on olnud minu lugude suhtes politsei, prokuratuur ja näiteks minu head kolleegid.

Mul puudub info, mille alusel võiks täna Marti Kuusikut süüdi mõista, aga ma olen täiesti veendunud, et need anonüümsed allikad (tundes toimetuste tööd) võivad tõesti reaalselt eksiteerida. Mis nende motiivid nende juttude rääkimisel võivad olla, neid ma kirjeldasin juba eespool.

Aga kogu selles skandaalis paeluvad mind isiklikult hoopiski kaks asjaolu. Kõigepealt eetika ja selle all pean ma silmas nii ajakirjanduseetikat kui ka ohvriabi eetikat. Opositsioonis olevad poliitikud on minu meelest antud hetkel käitunud kõige korrektsemalt ja näidanud üles riigimehelikkust.

Mind ajakirjanikuna huvitab aga kõige enam üks asjaolu. Miks toodi Kuusiku juhtum just sellisel kombel avalikkuse ette?

Mina väidan, et selles juhtumis oli ajakirjanike roll väga oluline. Ja selles kontekstis pole vahet, kas need koduvägivalla süüdistused vastavad tõele või mitte, täna ei ole mitte keegi meie riigis arvestanud Kuusiku naise ja tema laste huvidega.

Intervjueerisin mõni nädal tagasi õiguskantsler Ülle Madist seoses looga, kus mõrvari lapsed kannatasid ema pattude pärast just seetõttu, et ajakirjandus oli avalikustanud ema nime ja nende lugude järgi oli võimalik tuvastada ka laste identiteeti. Ülle Madise (kes on muide ka lasteombudsman ja seisab just laste õiguste eest) ütles, et tegu ei ole mitte niivõrd juriidilise probleemiga kuivõrd just ajakirjanduseetikaga.

Madise ütles, et probleem pole mitte selles, et meie kohtuistungid peaks lastega seoses kinniseks kuulutama, vaid et ajakirjanikud peaksid istungeid kajastades mõtlema ka näiteks kurjategija lastele.